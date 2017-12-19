В мэрии Уфы рассказали, как будут праздновать в городе Новый 2018 год

Церемония открытия главной городской елки на площади имени Ленина с участием Деда Мороза и Снегурочки состоится 26 декабря. Другие ледовые городки в районах столицы начнут работать с 23 декабря.

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, всего в городе в этом году будет 17 ледовых городков. Также запланированы театрализованные и игровые программы. В Демском районе они пройдут в парке культуры и отдыха,

- в Калининском районе - на площади ДК Моторостроитель,

-в Кировском – на площади имени Салавата Юлаева,

- в Орджоникидзевском - на площади имени С.Орджоникидзе,

- в Ленинском – на площади перед парком «Волна»,

- в Советском и Октябрьском районах – на площадях перед торговым комплексом «Центральный» и перед Дворцом спорта.

Парк «Ватан» и площадь Салавата Юлаева станут площадкой республиканского проекта «Башкортостан новогодний, удивительный». Оператором по реализации проекта в городе Уфе выступает Фонд развития городских проектов. Здесь же будет установлена главная новогодняя елка республики. Центральная гостевая юрта Деда Мороза в парке «Ватан» начнет действовать с 25 декабря.

Елка Главы Республики Башкортостан состоится 22 декабря в концертном зале «Башкортостан». Здесь же, 23 декабря, пройдут столичная и социальная елки. Для юных гостей предусмотрены театрализованная программа и спектакль.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, перед русским драматическим театром будет организована эстрадно-развлекательная программа. Она начнется в 10.00 часов вечера и продлится до трех часов ночи. В ней примут участие солисты Городского дворца культуры, фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас». В два часа ночи на площади имени Ленина запланирован праздничный фейерверк.

В дни новогодних праздников и зимних школьных каникул будет организован традиционный новогодний фестиваль «Вьюговей».