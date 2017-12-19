В мэрии Уфы рассказали, как будут праздновать в городе Новый 2018 год
Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, всего в городе в этом году будет 17 ледовых городков. Также запланированы театрализованные и игровые программы. В Демском районе они пройдут в парке культуры и отдыха,
- в Калининском районе - на площади ДК Моторостроитель,
-в Кировском – на площади имени Салавата Юлаева,
- в Орджоникидзевском - на площади имени С.Орджоникидзе,
- в Ленинском – на площади перед парком «Волна»,
- в Советском и Октябрьском районах – на площадях перед торговым комплексом «Центральный» и перед Дворцом спорта.
Парк «Ватан» и площадь Салавата Юлаева станут площадкой республиканского проекта «Башкортостан новогодний, удивительный». Оператором по реализации проекта в городе Уфе выступает Фонд развития городских проектов. Здесь же будет установлена главная новогодняя елка республики. Центральная гостевая юрта Деда Мороза в парке «Ватан» начнет действовать с 25 декабря.
Елка Главы Республики Башкортостан состоится 22 декабря в концертном зале «Башкортостан». Здесь же, 23 декабря, пройдут столичная и социальная елки. Для юных гостей предусмотрены театрализованная программа и спектакль.
В новогоднюю ночь, 31 декабря, перед русским драматическим театром будет организована эстрадно-развлекательная программа. Она начнется в 10.00 часов вечера и продлится до трех часов ночи. В ней примут участие солисты Городского дворца культуры, фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас». В два часа ночи на площади имени Ленина запланирован праздничный фейерверк.
В дни новогодних праздников и зимних школьных каникул будет организован традиционный новогодний фестиваль «Вьюговей».
Итоги конкурсов на лучшее оформление городков «Ледяной город» и «Сказочный лед» будут подведены в конце декабря.