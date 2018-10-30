Жители Башкирии в сентябре взяли кредитов на 18 миллиардов рублей

Точнее, 18,6 миллиардов рублей – столько взяли в долг жители Башкирии только за первый осенний месяц этого года. То ли жить стали люди лучше (уверенности, что вовремя вернут прибавилось), то ли своих резко стало не хватать, но это в полтора раза больше, чем ровно год назад: в сентябре 2017-го было оформлено кредитов на сумму 12,8 миллиардов рублей. Это данные Объединенного кредитного бюро, которое анализирует данные, получаемые от 600 кредиторов.