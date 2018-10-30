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Жители Башкирии в сентябре взяли кредитов на 18 миллиардов рублей

30 октября 2018, 12:36
Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Точнее, 18,6 миллиардов рублей – столько взяли в долг жители Башкирии только за первый осенний месяц этого года. То ли жить стали люди лучше (уверенности, что вовремя вернут прибавилось), то ли своих резко стало не хватать, но это в полтора раза больше, чем ровно год назад: в сентябре 2017-го было оформлено кредитов на сумму 12,8 миллиардов рублей. Это данные Объединенного кредитного бюро, которое анализирует данные, получаемые от 600 кредиторов.

Из 18,6 миллиардов занятых денег основная часть – это потребительские кредиты более 100 тысяч рублей каждый, их обычно берут на приобретение каких-то потребительских вещей. Их было оформлено в количестве почти 30 тысяч штук на сумму в 9 миллиардов рублей.

Далее идут ипотечные кредиты. В сентябре влезть в это долгосрочное дело решились почти 3 тысячи человек, они оформили в кредит 5,1 миллиарда ипотечных рублей.

На третьем месте кредитные карты, их было оформлено в количестве почти 30 тысяч штук на общую сумму 1,9 миллиарда рублей.

На четвертом месте автокредиты, их за месяц было оформлено более 2 тысяч на сумму 1,6 миллиарда рублей.

На пятом месте тоже потребительские кредиты, но до 100 тысяч рублей каждый, их было оформлено 34 с лишним тысячи штук на сумму 0,9 миллиарда рублей.

Всего займы оформили в сентябре 2018 года 99,5 тысячи человек. Годом ранее было примерно такое же количество человек: 100,9 тысячи. То есть, интересная динамика: количество заемщиков незначительно, но уменьшилось, а вот общая сумма кредитов очень значительно (в 1,5 раза) увеличилась.

Средняя сумма кредита в Башкирии (в категории более 100 тысячи рублей) равна 299 тысяч рублей с ростом в 4% (почти как инфляция). Средняя сумма займа в категории до 100 тысяч рублей – 24,9 тысячи рублей с ростом на 2%.

Более значительно, на 14%, выросла ипотека: средний размер – 1,7 миллиона рублей. На столько же, на 14%, вырос средний размер автокредита – 674 тысячи рублей. Заметнее всего вырос лимит по кредитным картам, прибавив по сравнению с прошлым годом 21% до 65 тысяч рублей на карту.

За 3 квартал текущего года в Башкирии было выдано 313,4 тысячи кредитов на общую сумму в 55,3 миллиарда рублей.

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