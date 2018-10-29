Жители Башкирии набрали кредитов в сумме 200 миллиардов рублей

Всего кредитный портфель жителей Башкирии по состоянию на 1 августа 2018 года, - это не только выданные за восемь месяцев, но и вообще выданные по состоянию на текущую дату, составляет 373 миллиарда рублей. Это на четверг, на 24%, больше, чем на 1 августа 2017 года. Если эту сумму поделить на всех жителей Башкирии, то на каждого, включая новорожденных и престарелых старцев приходится примерно почти по сотне тысяч.