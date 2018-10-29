mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Башкирии набрали кредитов в сумме 200 миллиардов рублей

29 октября 2018, 12:17
По сравнению с прошлым годом это почти в полтора раза больше.

За истекший восемь месяцев текущего года жители Башкирии взяли в банках кредитов на общую сумму 200 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года это в 1,4 раза больше. Почти треть всех кредитов – ипотечные. К слову, по сравнению с прошлым годом желающих влезть в ипотеку заметно увеличилось – в 1,7 раза. Эти данные приводит Национальный Банк Башкирии – подразделение Банка России.

Всего кредитный портфель жителей Башкирии по состоянию на 1 августа 2018 года, - это не только выданные за восемь месяцев, но и вообще выданные по состоянию на текущую дату, составляет 373 миллиарда рублей. Это на четверг, на 24%, больше, чем на 1 августа 2017 года. Если эту сумму поделить на всех жителей Башкирии, то на каждого, включая новорожденных и престарелых старцев приходится примерно почти по сотне тысяч.

Средняя процентная ставка по обычным потребительскими кредитам – 15,1%, в начале года кредиты стоили на полпроцента дороже. Средняя ипотечная ставка – 9,4%, минус 0,2% с начала года.

Жители республики не только стали в этом году больше занимать, но и более аккуратно относиться к своим обязанностям: доля просроченных кредитов снижались с 7,1% до 5,3%.

- Более качественное обслуживание кредитов обусловлено, в частности, тем, что население активно рефинансирует кредиты на более выгодных условиях (перекредитовываются под более маленький процент, прим.), а также тем, что люди в целом более рационально выбирают банковские услуги, – говорит Сергей Коровин, заместитель управляющего Отделением-Нацбанка Башкирии-подразделения Банка России.

Материалы по теме
Жизнь в кредит на примере жителей Башкирии: две стороны одной медалиРоссияне стали чаще покупать машины в кредит Житель Башкирии сымитировал угон иномарки, которую он купил в кредит
#Новости#Банк#Ипотечные кредиты#Кредитование#Кредит#Марат Гареев#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48