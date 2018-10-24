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На мэра Нефтекамска завели уголовное дело за превышение полномочий

24 октября 2018, 09:45
За двухмиллионный ущерб бюджету города чиновнику грозит до семи лет тюрьмы.

Следователи Нефтекамского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего главы Нефтекамска Рашита Давлетова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Дело касается двухкомнатной квартиры, которую глава города своим постановлением предоставил замначальнику местной полиции для проживания в качестве служебного жилья. Это было в 2014 году и уже на следующий год эта квартира была выведена из специализированного городского жилищного фонда, а потом и вовсе передана в собственность полицейскому начальнику. Ущерб городу составил 1,9 миллиона рублей.

- Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении сотрудников республиканского управления ФСБ – говорят в управлении СКР по Башкирии.

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