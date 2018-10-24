На мэра Нефтекамска завели уголовное дело за превышение полномочий

Следователи Нефтекамского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего главы Нефтекамска Рашита Давлетова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Дело касается двухкомнатной квартиры, которую глава города своим постановлением предоставил замначальнику местной полиции для проживания в качестве служебного жилья. Это было в 2014 году и уже на следующий год эта квартира была выведена из специализированного городского жилищного фонда, а потом и вовсе передана в собственность полицейскому начальнику. Ущерб городу составил 1,9 миллиона рублей.
- Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении сотрудников республиканского управления ФСБ – говорят в управлении СКР по Башкирии.