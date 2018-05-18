В Нефтекамске за превышение должностных полномочий осудят бывшего замглавы

Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего бывшего заместителя главы администрации города.

Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, причинении имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2014 году первый заместитель главы администрации г. Нефтекамск в обход установленной процедуры, превышая свои служебные полномочия, незаконно предоставил в аренду строительной организации земельный участок площадью свыше 12 тысяч квадратных метров для строительства группы многоквартирных домов. При этом арендная плата не взималась, этим бюджету причинен ущерб в размере более 4,6 млн рублей.

Кроме того, чиновник издал незаконное постановление о предоставлении в аренду земельного участка и размещении на нем административного здания коммерческой фирме.

Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал. В декабре 2017 года трудовые отношения с бывшим заместителем главы администрации города расторгнуты.