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В Нефтекамске за превышение должностных полномочий осудят бывшего замглавы
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В Нефтекамске за превышение должностных полномочий осудят бывшего замглавы

Сегодня, 15:21ОбществоРита Расулева
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