В Башкирии мэрия Нефтекамска выделила землю по фальшивым документам

После вмешательства прокуратуры участок был возвращен в муниципальную собственность.

Через суд удалось вернуть земельный участок, который был выделен администрацией Нефтекамска коммерческой фирме в обход конкурсных процедур. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Как следует из материалов дела, в 2013 году мэрия Нефтекамска незаконно предоставила в аренду ООО «Сталкер» около 18 соток земли в парковой зоне по улице Ленина. Земля была выделена якобы пол строительство детского развлекательного центра.

В 2016 году местный Комитет по управлению собственностью на основании поддельных документов, предоставленных фирмой, продлил срок аренды до 10 лет.

После начала прокурорской проверки компания попыталась переоформить право аренды на подставное лицо, однако, регистрация сделки была приостановлена Росреестром.

Вдобавок ко всему выяснилось, что на этом участке земли вест строительство запрещено.

Доследственная проверка была организована в отношении чиновников, разрешивших незаконное предоставление земли.