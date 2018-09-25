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Минсельхоз Башкирии потратит 5,7 миллионов рублей на участие в выставке

25 сентября 2018, 09:51
По факту конкурса на освоение этих бюджетных денег не было: участник был единственный.

В середине октября этого года республиканское Министерство сельского хозяйства примет участие в 20-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2018», пройдет в московском ВДНХ. Для поиска фирмы, которая возьмется организовать участие в этой выставке был объявлен конкурс.

Однако по факту конкурса никакого не было, государственный контракт был заключен с одной организацией. Сумма контракта: 5,7 миллиона рублей. Источник финансирования: республиканский бюджет. Информация об этом размещена на сайте госзакупок и в информационной системе «СПАРК-Интерфакс».

Согласно заключенному госконтракту, основная часть денег уйдет на аренду выставочной площади – 2,3 миллиона рублей, а также на организацию выставочного стенда, оборудования мебели – 3,0 миллиона рублей.

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