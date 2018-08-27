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В Уфе в парк Якутова закупят скамейки за миллион рублей
Сюжеты:
75 лет ПобедыЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024
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В Уфе в парк Якутова закупят скамейки за миллион рублей

27 августа 2018, 11:33ГородРустэм Башкирцев
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