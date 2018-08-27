В Уфе в парк Якутова закупят скамейки за миллион рублей
27 августа 2018, 11:33ГородРустэм Башкирцев
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Всего в парке установят 35 скамеек.
МУП ИСК Уфы купит скамейки для парка имени Якутова на сумму 1 миллион 52 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Цена каждой скамейки составляет около 28 тысяч рублей. Всего планируется установить 35 скамеек. Состав скамеек – стеклопластик или древесно-полимерная композиция.
Победителем аукциона стал частный предприниматель Азамат Гималетдинов.
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