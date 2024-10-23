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Сельскохозяйственные ярмарки

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2024
Врач-диетолог из Башкирии: «Здоровое питание опасно для жизни»
23 октября, 08:53
Мед и кумыс — в пробке томись
4 октября, 05:45
Богатства Башкирии насолят Уфе
26 сентября, 13:29
Уфимцы погрызлись с чиновником из-за еды
21 сентября, 05:49
Жителей Башкирии приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства торговли и услуг.
2 февраля, 11:09
2023
В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Об этом сообщила Администрация Уфы.
22 сентября 2023, 09:13
Штрафы для дачников: что можно выращивать и продавать в 2023 году, а что — вне закона
5 июня 2023, 13:02
Скандальные павильоны с ярмаркой сносят перед Дворцом спорта в Уфе
Демонтаж ярмарочных павильонов перед Дворцом спота в Уфе уже начался из-за не соответствия их правилам безопасности, сообщили в администрации Октябрьского района Уфы.
31 мая 2023, 08:56
2020
В Уфе после непродолжительного запрета «реанимировали» сельскохозяйственные ярмарки
В эти выходные в Уфе снова разрешили проводить сельскохозяйственные продуктовые ярмарки на открытом воздухе.
25 октября 2020, 06:58
2019
Органические продукты в Башкирии: Пейте, дети, молоко, будете здоровы!
На этой песенке 1973 года с кружкой парного молока в руках выросло не одно поколение.
11 сентября 2019, 10:41
В Уфе перекроют улицы для проведения сезонных ярмарок
5 сентября 2019, 09:34
В Уфе разрешили торговать овощами на улицах
23 июля 2019, 04:46
Завтра в Уфе можно будет купить несметное количество ягод
19 июля 2019, 05:27
2018
Минсельхоз Башкирии потратит 5,7 миллионов рублей на участие в выставке
По факту конкурса на освоение этих бюджетных денег не было: участник был единственный.
25 сентября 2018, 04:51
2017
В Уфе пройдут традиционные ярмарки выходного дня
13 октября 2017, 12:32
Уфимцев приглашают на традиционные ярмарки выходного дня
28 сентября 2017, 10:37
В Уфе вместо запрещенных митингов на площадях пройдут сельхозярмарки
14 сентября 2017, 12:47

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