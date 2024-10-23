Сельскохозяйственные ярмарки

Скандальные павильоны с ярмаркой сносят перед Дворцом спорта в Уфе

Демонтаж ярмарочных павильонов перед Дворцом спота в Уфе уже начался из-за не соответствия их правилам безопасности, сообщили в администрации Октябрьского района Уфы.