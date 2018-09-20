Судьи, родственники уфимского депутата Рамазанова, подали в отставку

В настоящее время ни одно правоохранительное ведомство также не комментирует, что происходит с депутатом Рамазановым. В ряде СМИ проходила информация о том, что депутат может активно сотрудничать со следствием, возможно, поэтому, в том числе, о нем нет никакой информации.