Рустэм Марданов: Дольщики – это инвесторы, которые должны оценивать свои риски

На оперативном совещании правительства Башкирии, которое прошло сегодня, 13 августа, премьер-министр Рустэм Марданов заявил, что люди, приобретающие квартиры по договорам долевого строительства, являются по сути соинвесторами. И как и в любом другом инвестиционном проекте, они должны отдавать себе отчет в том, что они несут соответствующие финансовые риски, прежде всего, риск потерю вложенных средств.
И прежде чем становиться участником долевого строительства, человек, соинвестор, должен убедиться, что объект имеет финансовую модель, что проект подкреплен средствами, участник долевого строительства должен убедиться, что знает, откуда придут средства на строительство дома. И только после этого можно начинать софинансировать строительство.
- Люди продолжают активно вступать в долевое строительство, порой не зная ничего о финансовом состоянии застройщика. Пытаясь купить дешевое жилье, люди рискуют практически всем, что у них есть. В ряде случаев даже госкомстрой не знает о финансовой модели того или иного конкретного строительства: за счет каких средств, в какие сроки объект построят. А дата ввода жилья, которая стоит (на паспорте объекта, в рекламе - прим.) на объектах долевого строительства, она произвольная, – заявил на совещании Рустэм Марданов.
По утверждению Рустэма Марданова, в 2018 году 22% дольщиков, учтенных в соответствующем реестре обманутых дольщиков, должны свой вопрос решить. Это в соответствии с запланированными мероприятиями. Сегодня в этом реестре находится 2014 человек.