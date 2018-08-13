Рустэм Марданов: Дольщики – это инвесторы, которые должны оценивать свои риски

- Люди продолжают активно вступать в долевое строительство, порой не зная ничего о финансовом состоянии застройщика. Пытаясь купить дешевое жилье, люди рискуют практически всем, что у них есть. В ряде случаев даже госкомстрой не знает о финансовой модели того или иного конкретного строительства: за счет каких средств, в какие сроки объект построят. А дата ввода жилья, которая стоит (на паспорте объекта, в рекламе - прим.) на объектах долевого строительства, она произвольная, – заявил на совещании Рустэм Марданов.