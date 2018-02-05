Как сделать так, чтобы дольщики больше не обманывались

Журналист Марат Гареев предлагает радикальное средство решения проблемы обманутых дольщиков.

Эпопеи с обманутыми дольщиками (частными инвесторами в жилищное строительство) то и дело всплывают в информационном поле. То ли жизнь людей ничему не учит, то ли учиться не хотят, что скорее всего больше подходит. То всякие солнечные микрорайоны, то парки разные. Вот «Миловский» из последнего.

Проезжал на днях мимо: достаточно необычное зрелище – в микрорайоне часть домов стоят давно сданные, заселенные. И рядом много домов не отделанных, в вечерней темноте зияющие черными дырами окон. Финансовыми черными дырами, наверное, тоже.

Зрелище напоминает какой-нибудь крупный мировой мегаполис: с одной стороны дорогая престижная красивая часть города, с другой – бедные гетто с бараками. Интересно, более везучие жители сданных домов как-то помогают своим менее везучим пока не состоявшимся соседям? Ну, хотя бы морально поддерживают уж, наверное: ведь на их месте и они могли оказаться в два счета.

Обычно разруливать такие ситуации всегда вмешивается государство, на поклон к которому и идут эти самые обманутые дольщики на которое последняя надежда. Сначала ведутся какие-то переговоры, ищут выходы из положения. Заканчивается все банально и просто: государство в лице различных строительных ведомств выделяет бюджетные (наши с вами – если что, между прочим) деньги на дострой недостроя.

Однако есть один очень действенный способ раз и навсегда решить эту проблему, сделать так, чтобы не было больше обманутых дольщиков. Государство просто-напросто должно один раз очень громко и ясно заявить всем этим обманутым дольщикам: «А идите-ка вы нахрен!». Именно вот так и в этих жестких формулировках. И никак – от слова вообще никак! – даже добрым словом не помогать.

Да, будет больно. Кому-то будет очень больно. Но иначе эту проблему не решить никак. Более того, рано или поздно государство в лице различных органов власти – местных, региональных, федеральных – придет к этому. И это как раз тот случай, когда чем раньше, тем лучше.

Ребят, пора уже взрослеть. А то, видите ли, денежку свою чуть-чуть считать научились и товар (дом, квартиру) подешевле выбрать люди уже умеют. А вот просчитать… О чем я говорю, какой там «просчитать»! Хотя бы допустить возможность риска потери денег – это они пока еще не умеют. Да и зачем? Ведь есть государство, которому всегда можно похныкать и оно, мать-отец родное, всегда поможет.

Конечно, вполне возможно, что с первого раза проблему решить не получится и болезненную процедуру «Свои проблемы решайте сами! Не дети, чай!» придется повторить. Ведь у нас свой особый менталитет: только у нас люди продают квартиры и берут кредиты, чтобы на пике (!) купить биткойны – уйма примеров. Ну, пять раз повторить, десять раз послать подальше - и толк обязательно будет.