Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Рустэм Хамитов: Основные проблемы дольщиков решим к 2019 году
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1

Рустэм Хамитов: Основные проблемы дольщиков решим к 2019 году

Сегодня, 09:59ПолитикаМарат ГареевФото: Пресс-служба главы РБ
Читайте
также
8 лет за неудавшийся поцелуй: Как в Башкирии парня осудили без особых улик
«Мусорная революция» в Уфе: платить, видимо, скоро будем еще больше
Онкобольная из Уфы, лишенная квартиры, ищет правду в Генпрокуратуре