Рустэм Хамитов: Основные проблемы дольщиков решим к 2019 году

Вчера, 17 июля, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел совещание по обеспечению правопорядка на тему законности в сфере долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Рустэм Хамитов признал, что улучшений в этих делах пока нет. По крайней мере, с прошлогоднего аналогичного совещания количество проблемных объектов увеличилось с 29 до 33, это 95 домов. В реестре обманутых дольщиков на сегодняшний день состоят 2014 человек. Еще 5772 человек, что называется, в группе риска – по их квартирам нарушены сроки строительства.

По словам главы республики, проблемы связаны, в основном, со следующими застройщиками: «КилСтройИнвест», которая строила, строила, да не достроила печально известный «Миловский парк», стерлитамакский «Башстрой», «Единая Торгово-Закупочная Компания», «Байрам» в Иглино, «Новобулгаково». А самые проблемные города, помимо Уфы – Нефтекамск, Ишимбай и Благовещенск.

- Сказать, что мы переломили ситуацию, мы не можем. Есть объективные причины, связанные с осложнением ситуации в строительной отрасли, на рынке жилья. Но там, где действия застройщика носят криминальный характер, правоохранительные органы должны реагировать быстро и бескомпромиссно. В первую очередь надо добиваться, чтобы недобросовестные застройщики в полном объёме возмещали гражданам причинённый ущерб, – заявил Рустэм Хамитов.

По словам прокурора Башкирии Андрея Назарова, среди причин появления обманутых дольщиков две основные. Первая – финансовая несостоятельность застройщиков. Это более или менее объективная причина, хотя тут могут возникнуть вопросы к эффективности менеджмента компаний. В отношении 15 из них введены процедуры банкротства.

Вторая – жуликоватость застройщиков, когда они и не собирались исполнять свои обязательства, то есть, речь идет об уголовных преступлениях. С 2016 года в Башкирии осуждены 11 таких бизнесменов, 9 из них получили реальные тюремные сроки, 2 – условные. В настоящее время по Башкирии в процессе расследования находится 15 уголовных дел, связанных с обманом дольщиков.

Помимо этого, по словам главы МВД по РБ Романа Деева, проводится доследственная проверка еще по 7 проблемным объектам: три - в Уфе, остальные - в Ишимбае, Уфимском, Иглинском и Кармаскалинском районах. Соответственно, по окончанию этих проверок количество уголовных дел может увеличиться.

Новоиспеченный вице-премьер Андрей Трухан рассказал, что в текущем 2018 году в Башкирии планируется ввести в эксплуатацию 27 домов и решить тем самым проблемы 441 дольщика, в 2019 году – 54 дома для 793 дольщиков, в 2020 году еще 12 домов для 486 дольщиков и в 2021 году еще 2 дома для 294 дольщика.

Фото: Пресс-служба главы РБ