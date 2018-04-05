Как в Башкирии будут решать проблемы обманутых дольщиков

В список проблемных объектов на территории Башкирии вошли 33 объекта. Это и единичные дома, и жилые комплексы. В этом перечне всего насчитывается 87 многоквартирных домов, не считая четырех объектов в конце списка, обозначенных как «группа жилых домов».

Число граждан, включенных в реестр, чьи права нарушены, составило 1441. Но всего пострадало почти 5600 человек, ранее сообщил заместитель председателя госстроя Артем Ковшов.

План-график или «дорожная карта» по решению проблем граждан, включенных в реестр «обманутых дольщиков» утвердили в правительстве Башкирии 30 марта, а 2 апреля госстрой Башкирии отправил данные в минстрой России.