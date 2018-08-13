Дольщики ЖК “Цветы Башкирии” в Уфе возобновили голодовку: “Никому не верим"

О мытарствах обманутых дольщиков ЖК “Цветы Башкирии” Медиакорсеть сообщала много раз. Почти 400 человек с 2014 года не могут дождаться долгожданные квартиры – многие вложили в них свои последние деньги - сбережения, накопленные годами. К несчастью, стройка велась всего лишь год, а еще через год застройщик – ООО “Башстройкомплект” объявил о банкротстве. В итоге, люди, вложившие свои деньги на объект, остались ни с чем.
В октябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на их объекте. В марте 2018 года возмущенные дольщики объявили голодовку, так как следствие никому не предъявило обвинения. Они требовали, чтобы обвинение было предъявлено никому иному, как руководителю ООО “Башстройкомплект” Андрею Абызову. Голодовка прекратилась лишь после того как премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов взял стройку под личный контроль.
- С тех пор прошло несколько месяцев, а ситуация не изменилась. С марта месяца, с нашей голодовки, на объектах никто не побывал. Стройка как стояла, так и стоит.Чиновники пообещали проконтролировать, но не сдержали свое слово, - рассказывает Олеся Ефименко, обманутый дольщик.
Сегодня голодовка вновь возобновилась. Шесть человек в недостроенном трехэтажном доме раскладывают кушетки, развешивают плакаты с надписями: “SOS! Госстрой возвращает мошенника на нашу стройку!”, “Арбитражный судья делает нас бомжами” и т. д. Требования к власти те же – наказать Абызова и сменить застройщика.
Дольщики выяснили, что руководитель ООО “Башстройкомплект” Андрей Абызов баллотируется на пост депутата Государственного собрания – Курултая Башкирии.
- Человек кинул дольщиков трех строек и баллотируется в депутаты. Он в числе утвержденных кандидатов. Неужели власти закрыли глаза на то, кто он? Неужели у нас приветствуется мошенничество? – задается вопросами Олеся.
По ее словам, эта голодовка – бессрочная.
Справка
Согласно данным, указанным на сайте администрации Иглинского района, Андрей Абызов (1979 г.р.) имеет среднее образование, проживает в Кармаскалинском районе РБ, работает в ООО « Строительная компания «БашСтройКомплект» в качестве генерального директора. Имеет судимость по ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 05.01.2010 г.