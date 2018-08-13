Дольщики ЖК “Цветы Башкирии” в Уфе возобновили голодовку: “Никому не верим"

О мытарствах обманутых дольщиков ЖК “Цветы Башкирии” Медиакорсеть сообщала много раз. Почти 400 человек с 2014 года не могут дождаться долгожданные квартиры – многие вложили в них свои последние деньги - сбережения, накопленные годами. К несчастью, стройка велась всего лишь год, а еще через год застройщик – ООО “Башстройкомплект” объявил о банкротстве. В итоге, люди, вложившие свои деньги на объект, остались ни с чем.