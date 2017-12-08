Дольщики ЖК «Цветы Башкирии» под Уфой три года не могут получить свое жилье

Люди выходят на пикеты.

6 декабря дольщики жилого комплекса «Цветы Башкирии» что под Уфой провели очередную серию одиночных пикетов. Люди выходят к зданию Курултая республики и Белого дома с плакатами «Обманутые дольщики - позор властям Уфы», «ЖК “Цветы Башкирии” БСК-банкрот! Суд поддерживает рейдеров и мошенников», «”Цветы Башкирии” Арбитражный суд против дольщиков!!! Судья оставляет нас без квартир». Вчерашняя серия пикетов уже третья. Также они выходили с плакатами 27 ноября и 1 декабря.

Я даже не сказала сыну, что продала квартиру в другом городе

Люди держат плакаты, закрывая ими лицо. С одной стороны, они хотят получить жилье, за которое заплатили деньги. А с другой – не хотят, чтобы их родственники, знакомые, друзья или враги узнали о том, что эти люди фактически стали бомжами.

- Родом я из Уфы, но почти 30 лет жила в Благовещенске. Два года назад решила вернуться на свою историческую родину. Нашла для себя идеальный вариант – «однушку» за 1,7 млн руб. в жилом комплексе «Цветы Башкирии». Я продала свою квартиру в Благовещенске за 1,9 млн руб. Думала, что мне 200 тыс. еще на ремонт хватит. Но не тут-то было, - рассказывает Галина Иванова (имя и фамилия изменены).

Сейчас женщина снимает квартиру в Уфе. Вся ее пенсия уходит на то, чтобы заплатить хозяйке квартиры за аренду, а также на кварплату. Для того, чтобы как-то прожить ей приходится работать вахтером.

- Раньше я работала в охране, но там по 5 месяцев зарплату не платили. Жить на что-то надо, поэтому я оттуда ушла. Сейчас работаю вахтером в престижном жилом комплексе, там хоть 4 тыс. руб., но платят без задержек ежемесячно, - говорит Галина Иванова.

О том, что женщина находится в такой сложной ситуации, не знают даже ее родственники.

- Я даже сыну не сказала о том, что продала квартиру в Благовещенске, что сейчас живу в Уфе. Стыдно, очень стыдно, что мы оказались в такой ситуации. Стыдно признаться родственникам, что мы стали бомжами, - говорит Галина.

Как все начиналось

Жилой комплекс «Цветы Башкирии» планировалось построить в поселке Цветы Башкирии Кировского района Уфы, что в 6 км. от Монумента Дружбы. Участок под строительство купили у частного лица компании ООО «Башстройкомплект» и ООО «Стройинвест». Здесь компании планировали построить 11 трехэтажных домов. Застройщиком выступала компания БСК. Инвестором строительства пяти домов стала компания «СтройИнвест», которая создала жилищно-строительный кооператив «Цветы Башкирии». Квартиры в оставшихся домах реализовывал сам застройщик. Покупателям предлагалось купить квартиры по цене от 45 тыс. за кв. м. Строить жилой комплекс начали в 2014 году, а отдать ключи владельцам квартир в 2016 году.

Но строительство не ведется, по словам дольщиков, с 2015 года.

Но вселится в свои квартиры люди не могут до сих пор. Дело в том, что в феврале 2016 года «Башстройкомплект» арбитражный суд Башкирии признал несостоятельным и объявил в отношении компании процедуру наблюдения по иску компании ООО «Бетонстройсервис». Основанием послужила задолженность в размере 2,3 млн руб.

Кроме того, перед тем, как иск о признании БСК банкротом был удовлетворен, руководство компании успело провернуть незаконные сделки.

Как рассказал «Медиакорсети» конкурсный управляющий ООО «БашСтройКомплект» Дмитрий Хлопин, за несколько дней до того, как компания была признана банкротом, генеральный директор компании и ее фактический владелец Андрей Абызов создал кооператив с созвучным названием «Цветы Башкортостана».

- Дальше происходит следующее. БСК расторгает с людьми договора инвестирования. При этом БСК должно вернуть людям деньги, но у него их не было. Поэтому компания принимает решение выпустить векселя и отдает их людям. Затем этот же человек идет в «Цветы Башкортостана» и отдает вексель, как оплату квартиры и членского взноса, - говорит Дмитрий Хлопин.

Теперь, по словам конкурсного управляющего, квартиры людям стал должен ЖСК «Цветы Башкортостана». ЖСК Заключает с БСК инвестиционный договор, согласно которому кооператив обязуется проинвестировать строительство домов, а БСК обязуется передать кооперативу 177 квартир.

- Все бы ничего, но только в процедуре банкротства взаимозачеты запрещены. Часть людей, понимая все эти риски, вступили в реестр кредиторов предприятия, но еще 90 владельцев квартир до сих пор рискуют остаться ни с чем, - говорит конкурсный управляющий. - При этом руководство ООО «БашСтройКомплект» и ЖСК «Цветы Башкортостана» понимали, что денег для инвестирования и строительства жилых домов просто нет.

Как обстоят дела сейчас

Сегодня из 11 домов только 5 готовы на 95%. Это дома, которые строились под контролем компании «СтройИнвест». Здесь осталось только проложить коммуникации, в том числе водопровод и канализацию.

Готовность домов, владельцы квартир которых вложили деньги в БСК, оценить сложно: где-то подняты стены, где-то только фундамент.

По словам дольщиков, застройщик также нарушил проектную документацию: по плану дома должны были быть трехэтажными, но БСК незаконно надстроил четвертые этажи.

Около 400 людей (даже владельцы почти готовых квартир) до сих пор не могут получить жилье, за которое отдали свои деньги из-за того, что в отношении компании БСК введена процедура конкурсного управления.

Реестр кредиторов включает 169 физических и юридических лиц, в требованиях присутствуют требования квартир членов ЖСК ЖК «Цветы Башкирии», ЖСК «Цветы Башкортостана», требования граждан которые заявили свои требования самостоятельно, требования поставщиков и подрядчиков которые поставляли материалы и выполняли работы. Общая сумма задолженности 908 933 535 рублей.

В реестр кредиторов, по словам дольщиков, уже включены требования фирм-однодневок, такие включения пересматриваются, ими уже занимаются компетентные органы.

Участок с домами включены в конкурсную массу. По законодательству, все имущество банкрота должны выставить на торги для того, чтобы рассчитаться с долгами. Сейчас люди боятся, что эта недвижимость будет распродана, а они останутся без ничего.

- Мы боимся, что все продадут и мы просто останемся без ничего. Сейчас у нас нормальный конкурсный управляющий. Он ищет все возможные пути, чтобы нам помочь, чтобы наши дома не продали. Но Госкомитет по строительству и другие почему-то против него. Они хотят сейчас, чтобы наш объект вновь достраивал председатель ЖСК «Цветы Башкортостана» Андрей Абызов, но мы уверены, что он этого не сделает. Сейчас в суде он заявляет, что строительные работы ведутся. На самом деле он просто несколько раз в месяц выпускает туда двух-трех строителей, чтобы создать видимость работ, - говорит Олеся Ефименко.

22 декабря в арбитражном суде Башкирии должно состояться очередное заседание, где будет рассмотрен вопрос о смене конкурсного управляющего. Дольщики не хотят этого.

- Нас устраивает как работает Дмитрий Хлопин, нам не нужен другой конкурсный управляющий. Мы боимся, что если придет новый человек, он не будет нам помогать и все продаст. Мы считаем, что арбитражный суд принимает в дело фальсифицированные документы, тем самым поддерживая мошенников и рейдеров, - говорит Олеся Ефименко.

- Мы сейчас стараемся сделать все, чтобы люди не пострадали. Но есть группа людей, которые создают ситуации, при которых торги по продаже этих объектов все-таки будут проведены, - говорит Дмитрий Хлопин.

Люди обращались в правоохранительные органы. В октябре этого года в отношении неопределенного круга лиц компании БСК возбуждено уголовное дело.

Дольщики в Иглино и Уфе

Цветы Башкирии – это не единственный объект, который не достроил БСК.

Еще 22 человека вложили в деньги в строительство 14-ти этажного жилого дома на бульваре Баландина в Уфе. В настоящее время строительство остановлено на уровне котлована. Строительные работы проводились вообще без какой-либо документации, без оформления земли, без разрешения на строительство!

Еще 53 человека вложили деньги в строительство трехэтажного четырехподъздного дома в Иглино в микрорайоне Дуслык. Строительство жилого дома остановилось при его готовности более 70%.

Связаться с Андреем Абызовым не удалось: он не брал трубку.