Худой мир лучше: финуправляющий помирил дольщиков и застройщиков в Башкирии

На совещании, прошедшем 3 апреля в госкомстрое Башкирии, дольщики жилого комплекса «Цветы Башкирии» выступили против подписания мирового соглашения между компанией-застройщиком «Башстройкомплект» предпринимателя Андрея Абызова и кредиторами. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на представителя инициативной группы дольщиков Олесю Ефименко.

В качестве основного аргумента она привела тот факт, что «все согласования проводились за их спинами». Десять дольщиков, сообщила госпожа Ефименко, направили руководству госкомстроя обращение, в котором выразили свой протест. По их мнению, соглашение подписано «с целью не достроить дома, а возобновить продажи еще не проданных квартир».

Как стало извесно Медиакорсети, соглашение по урегулированию, помимо конкурсного управляющего «Башстройкомплекта», подписано крупнейшими кредиторами компании — ЖСК ЖК «Цветы Башкирии» и ЖСК «Цветы Башкортостана».

Согласно соглашению по урегулированию, подписанному двумя кредиторами компании, для завершения процедуры банкротства и окончания строительства должна быть реализована «маршрутная карта» из 12 пунктов, среди которых снятие ареста с недостроенных домов и подписание мирового соглашения. К июню «Башстройкомплект» планирует получить право собственности на недостроенные дома и провести межевание земли, на которой возводит ЖК.

После этого стороны должны обратиться в суд для утверждения мирового соглашения, передачи объектов строительства и земли в собственность дольщиков. Завершить строительство объектов внутренних и внешних сетей планируется до июня 2019 года, а сдать дома в эксплуатацию «по завершению строительства».

Данный документ уже утвержден на заседании госкомстроя Башкирии.

- Я стою на стороне физических лиц – в данном случае дольщиков. В основном нам удалось найти понимание с основным числом дольщиков – а их около 400. Но группа в количестве примерно 10 человек по каким-то своим причинам настроена категорически против всяких соглашений с застройщиком, кстати, они же были и инициаторами недавней голодовки, - пояснил Медиакорсети финансовый управляющий Дмитрий Хлопин. – У нас уже не раз были попытки урегулировать проблемную ситуацию с ЖК «Цветы Башкирии». Я предлагал обоим ЖСК представить графики финансирования и дорожную карту завершения строительства. Долгое время они мои просьбы игнорировали. И вот теперь оба пошли навстречу. Я считаю, что худой мир лучше доброй войны и нельзя упускать эту попытку решения проблемы. В любом случае у нас будет возможность контролировать исполнение всех пунктов мирового соглашения и оперативно вмешаться, если они будут нарушены.

С ним в данном случае солидарен и представитель компании-застройщика Андрей Абызов.

- Работа над мировым соглашением уже начата, завершить ее планируется через две недели. Это самый идеальный вариант, поскольку создание ЖСК — дело затратное, только на документальное оформление потребуется 50 млн рублей, — заявил он «Коммерсанту».

Медиакорсеть будет следить за развитием событий.

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