В Уфе дольщики ЖК «Цветы Башкирии» объявили бессрочную голодовку

В Уфе сегодня, 1 марта, объявили голодовку дольщики ЖК «Цветы Башкирии». Об этом «Медиакорсети» сообщила представитель инициативной группы Олеся Ефименко.

По ее словам, головка будет бессрочной. Сегодня полностью отказались от еды три человека, еще трое должны присоединиться к ним в ближайшее время.

Напомним, что строительство жилого комплекса, который находится всего в 15 минутах от центра Уфы, началось в 2014 году. Люди должны были получить свое жилье через два года, но стройка в 2015 году остановилась. А через год компания-застройщик ООО «Башстройкомплект» была признана банкротом.

Здесь планировалось построить 11 домов. На сегодняшний день 5 из них готовы на 95%. Степень готовности остальных оценить сложно: где-то подняты стены, где-то только фундамент. В настоящее время около 400 человек не могут получить свои жилье.

В октябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на их объекте. Однако до их пор обвинение никому не предъявлено.

Олеся отмечает, что посредством голодовки дольщики хотят добиться, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки: чтобы следствие предъявило обвинение руководителю ООО «Башстройкомплект» Андрею Абызову, а также чтобы их объект передали другому застройщику, а стройку под личный контроль взял премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов.

- Десятки обманутых людей были признаны потерпевшими по данному уголовному делу. Однако в настоящее время никаких мер в отношении нашей проблемной стройки не принимаемся, строительные работы не ведутся, решением нашей проблемы никто не занимается, - говорит Олеся. – Госкомитет по строительству и архитектуре Башкирии предлагает нам лишь один вариант решения проблемы: запустить на стройку Абызова. Но мы с этим категорически не согласны, так как он нас уже обманул и оставил не только без купленных квартир в недостроенных домах, но и совершал двойные-тройные продажи. Кроме того, он незаконно достроил еще один этаж к одному из домов.