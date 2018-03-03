Дольщики ЖК Цветы Башкирии прекратили голодовку после визита чиновников

Сегодня, 3 марта, буквально несколько часов назад, спустя трое суток, дольщики ЖК Цветы Башкирии приостановили голодовку, как стало известно Медиакорсети. Граждан навестили заместитель главы администрации Уфы Артур Хромец и Артем Ковшов, заместитель председателя Госкомстроя РБ. Чиновники предложили дольщикам варианты разрешения их проблемы. Во вторник вместе с жителями они обсудят их в Госкомстрое. Далее будет приниматься решение о возобновлении или прекращении голодовки.

- Спасибо всем, кто нас поддержал, принял участие в голодовке, писал о нас в СМИ, - сказали дольщики.

Напомним, только сегодня к трем участникам голодовки присоединились еще трое человек. Общее их количество возросло до 6 человек. Накануне к дольщикам приходили представители прокуратуры. Также 2 марта к дольщикам, отказавшимся от еды, приезжали врачи скорой помощи – у двух мужчин резко поднялось давление.

Строительство жилого комплекса, который находится всего в 15 минутах от центра Уфы, началось в 2014 году. Люди должны были получить свое жилье через два года, но стройка в 2015 году остановилась. А через год компания-застройщик ООО «Башстройкомплект» была признана банкротом. В настоящее время около 400 человек не могут получить свои жилье.