Протесты обманутых дольщиков в Башкирии: 6 голодовок за 9 месяцев

В субботу, 2 марта, в Уфе завершилась голодовка дольщиков ЖК «Цветы Башкирии», в которой приняли участие 6 человек. Они объявили о начале протестной акции в среду, 1 марта. Дольщики добивались того, чтобы следствие предъявило обвинение руководителю ООО «Башстройкомплект» Андрею Абызову, а также чтобы их объект передали другому застройщику, а стройку под личный контроль взял премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов.

Напомним, что строительство жилого комплекса, который находится в 15 минутах от центра Уфы, началось в 2014 году. Люди должны были получить свое жилье через два года, но стройка в 2015 году остановилась. А через год компания-застройщик ООО «Башстройкомплект» была признана банкротом. В настоящее время около 400 человек не могут получить свои жилье.

Голодовка продлилась три дня. За это время акцию посетил прокурор Кировского района Уфы Ильгам Хабибуллин, а также заместитель главы администрации Уфы Артур Хромец и заместитель председателя Госкомстроя РБ Артем Ковшов. Прокурор Башкирии Андрей Назаров взял под личный контроль расследование уголовного дела по факту мошенничества с деньгами дольщиков, а чиновники предложили дольщикам варианты разрешения их проблем.

Медиакорсеть решила вспомнить голодовки, которые проводили дольщиков других недостроев.

Миловский парк

23 января этого года объявили о проведении голодовки дольщики жилого комплекса «Миловский парк». В акции приняли участие 10 человек. Они добивались встречи с главой республики Рустэмом Хамитовым, возобновления полномасштабного строительства домов, выделения господдержки на завершение строительства.

Завершилась голодовка 27 января. Как рассказала Медиакорсети представитель дольщиков Анна Цветкова, 26 января дольщикам позвонили и пообещали взять стройку под контроль. Кроме того, дольщикам тогда пообещали, что строительство пятого квартала будет возобновлено с марта этого года. К середине февраля должен был быть решен вопрос с подрядчиком.

Напомним, что строительство ЖК «Миловский парк» началось в 2013 году компанией «Килстройинвест». Дома строились по программе «Жилье для российской семьи». Застройщику из государства должны были возместить часть затрат на инфраструктуру. Однако объект превратился в долгострой. Дольщики ждут свои квартиры с 2014 года. В сентябре прошлого года стало известно, что функции управляющей компании ООО «Килстройинвест» перешли к ООО «Амнис-групп».

Новобулгаково

18 декабря прошлого года объявили голодовку дольщики, которые вложили свои деньги в строительство проблемных домов поселка Новобулгаково. В акции приняли участие около 100 человек. В качестве площадки для места проведения голодовки люди выбрали второй этаж одного из недостроенных домов. Основными требованиями участников акции было то, чтобы компания застройщик ООО «Стройвертикаль» предоставила документации о наличии материальных активов, сводные сметные расчеты стоимости строительства, определяющие сметный лимит средств, необходимых для полного завершения работ.

Также дольщики требовали, чтобы им предоставили дорожные карты с графиком производства работ по указанным домам и т.д. Акция стала самой масштабной по количеству участников и продлилась до 19 декабря. Глава республики Рустэм Хамитов позже, 22 декабря, заявил, что к концу 2018 года все дольщики этого жилого комплекса должны получить свои квартиры.

Напомним, что Новобулгаково позиционировался как малоэтажный поселок стиля «голландская деревня». В строительство домов вложили деньги около 500 человек. Свои квартиры они должны были получить в еще в 2015 году. В конце прошлого года стало известно, что инвестором завершения строительства проблемных домов станет ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат», принадлежащий предпринимателю Марселю Юсупову. Компания сообщала о планах вложить в завершение строительства объекта около 200 млн руб. Взамен компания рассчитывает получить в собственность земельные участки аналогичной стоимостью.

ООО «Башстрой» (Стерлитамак)

23 октября прошлого года голодовку объявили обманутые дольщики ООО «Башстрой» из города Стерлитамак. В голодовке приняли участие 7 человек.

Основным требованием дольщиков было, чтобы некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства» (ФРЖС) исполнила обязательства, предусмотренные дорожной картой по вопросам решения проблемы обманутых дольщиков, и заключила договоры долевого участия с пострадавшими гражданами.

Как рассказала тогда Медиакорсети представитель дольщиков Зульфия Гайсина, ФРЖС на безвозмездной основе получил в пользование земельный участок общей площадью около 9 га, а также разрешение на строительство двух многоквартирных домов. Также было предусмотрено бюджетное строительство инженерных сетей, потому что ФРЖС решает проблему дольщиков «Башстроя».

Работы по решению этой проблемы, как отмечает Зульфия Гайсина, велись. Было определено, на каком конкретно участке будут строиться дома для дольщиков, был определен инвестор – НКО «ФРЖС». Однако, когда дело дошло до того, что ФРЖС должен был заключать договоры с дольщиками, компания отказалась вести дело. Дольщикам пояснили, что компания намерена ждать, когда будут приняты изменения в законе, предусматривающие реализацию масштабных инвестиционных проектов.

- Как показывает опыт пострадавших граждан, никакие масштабные проекты не помогут достроить объект и выделить людям квартиры, потому что ни один застройщик в Стерлитамаке не согласен решать проблемы обманутых дольщиков «Башстрой», - сказала тогда Зульфия Гайсина.

Эта голодовка стала самой продолжительной из тех, которые происходили в Башкирии за последнее время – она продлилась 17 дней. Представители власти к дольщикам так и не пришли.

Напомним, что в строительство домов внесли свои деньги около 150 человек. Они должны были въехать в свои квартиры еще в 2013 году. Ущерб оценивается в 190 млн руб.

В 2016 году руководитель ООО «СУ» ОАО «Башхимремонт» и ООО «Башстрой» Радик Кайгулов был осужден к семи годам лишения свободы в колонии поселении. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда суд установил, что мужчина заключил предварительные договоры купли-продажи квартир в Стерлитамаке и Стерлитамакском районе. Людей он привлекал заниженными ценами на жилье. На самом же деле он не имел прав на реализуемую недвижимость. Также он продавал дома в несуществующем девятиэтажном доме. Позже Верховный суд переквалифицировал обвинение и снизил срок наказания до трех лет.

Кувыкина, 125/1

1 августа 2017 года о голодовке заявили дольщики недостроя, который находится на улице Кувыкина, 125/1. В акции планировали принять участие 14 человек, однако трое были вынуждены прекратить ее по состоянию здоровья. Люди требовали того, чтобы земельный участок и недостроенный дом передали жилищно-строительному кооперативу, который сами создали. Голодовка длилась 7 дней.

Люди заключали договоры долевого строительства с ООО ПХК «Меркурий». Договоры долевого строительства с компанией заключили 156 семей, а совокупно в строительство граждане вложили около 270 млн рублей. В 2011 году ООО ПХК «Меркурий» начал процедуру банкротства.

В отношении руководителей «Меркурия» возбуждены уголовные дела, а дом находится в списке проблемных объектов Госкомстроя Башкирии.

ЖК «Дуслык-строй»

В июле прошлого года голодовку объявили пайщики ЖК «Дуслык-строй». 10 июля 9 дольщиков расположились в одной из квартир недостроенного здания по улице Кирова, 43/2. Участники протестной акции закрыли полиэтиленом пол и окно, на стенах повесили плакаты со своими требованиями, на фасаде здания они вывесили большой баннер с надписью «голодовка». Ночевали они здесь же – для этого в комнате они поставили пять раскладушек. Люди полностью отказались от еды, пили только воду.

С помощью голодовки люди добивались расторжения договора аренды с застройщиком территории – спортивно-реабилитационном центром инвалидов по зрению «Луч». Эта компания еще в 2015 году по договоренности с мэрией обязалась достроить дом, который изначально планировалось сдать в 2010 году. ЖСК «Дуслык-Строй» на вновь собранные с граждан средства за свой счет должен был провести наружные сети. В результате кооператив исполнил свои обязательства, а застройщик нет. Вместо этого «Луч» в это время зарегистрировал на себя право собственности сразу на два объекта незавершенного строительства: на жилой дом и на реабилитационный центр, строительство которого планировалось рядом по проекту. За все это время трижды менялся председатель ЖСК: последний из них, Руслан Закиров, в декабре 2012 года заключил с застройщиков дополнительное инвестсоглашение, согласно которому пайщики должны вносить плату за аренду участка.

Голодовка продлилась два дня и закончилась 12 июля. Тогда Госкомстрой Башкирии направил людям письмо с просьбой прекратить голодовку в связи с тем, что правоохранительными органами будет проведена доследственная проверка действий застройщика.

Напомним, что в конце прошлого года глава республики Рустэм Хамитов пообещал решить проблему обманутых дольщиков к 2020 году. Он надеется, что большая часть объектов будет завершена в 2018 году, а «хвостики» - в 2019 и 2020 годах.

- Через ряд структур, которые у нас есть, и через то, что мы будем выделять определённые ресурсы на развязывание этой ситуации. Почему так сработала правоохранительная система, что люди, похитившие сотни миллионов рублей, через несколько месяцев оказались на свободе? Этот вопрос мы задаём правоохранителям, тоже занимаемся этой темой достаточно плотно - сказал он.