Госстрой: решение проблемы ЖК «Цветы Башкирии» зависит от мнения дольщиков
По словам представителя Госкомстроя РБ, решение проблемы одного из самых болезненных долгостроя Уфы зависит от мнения инициативной группы дольщиков.
Накануне, 10 апреля, на пресс-конференции, организованной изданием «Коммерсант-Башкортостан» в Уфе, заместитель председателя Госкомстроя Башкирии Артем Ковшов рассказал о перспективах завершения строительства жилого комплекса «Цветы Башкирии», дольщики которого не так давно проводили голодовку протеста.
- Если стройка не шла три года, ее невозможно так легко возобновить за один день. Госстрой сейчас готовит план мероприятий, на следующей неделе встретимся с дольщиками, чтобы согласовать его с ними. Многое зависит от их одобрения, возникнут ли у них вопросы по поводу наших предложений, - рассказал Артем Ковшов. – По этому долгострою в «Цветах Башкирии» мы ведем работу с февраля. Понимание дальнейших действий есть. Сейчас самое главное – согласовать наши предложения решения проблемы с гражданами, часть из которых входит в реестр кредиторов, а часть является членами проблемного ЖСК. Своими голосами они могут заблокировать любое решение – и плохое, и хорошее.
Артем Ковшов отметил также, что вопрос о смене застройщика в ЖК «Цветы Башкирии» не стоит, в том числе потому что в соотвествии с постановлением правительства приобретатель участка должен будет покрыть все текущие задолженности, которые в данном случае довольно велики.
- Мы сейчас с Росреестром анализируем текущую задолженность по данному объекту, которая сформировалась за время процедуры банкротства, выясняем у арбитражного управляющего, почему так получилось, - уточнил Артем Ковшов. – Та текущая задолженность, которая тут накопилась, не позволяет ни одному новому застройщику войти в бизнес-проект, делая его невыгодным. Есть застройщики, которые готовы рассмотреть возможность вступлении в этот проект, но они хотят понять ситуацию. Объем незавершенного строительства ясен, а размер текущей задолженности пока не уточнен.
Свой комментарий по поводу ситуации в ЖК «Цветы Башкирии» Медиакорсети дал арбитражный управляющий Дмитрий Хлопин.
- Текущая задолженность по этому проекту вся обоснована. Во время работы над этим проектом мы старались экономить буквально на всем, позволяя себе только такие траты, как оплата услуг оценщика и т.п. функции, которые нельзя было не выполнить, - пояснил Дмитрий Хлопин. – Если говорить о размере текущей задолженности, то ее размер я называть не вправе, но могу уточнить, что она не идет ни в какое сравнение с текущей задолженностью по объектам того же «Интеграла».
Медиакорсеть следит за ситуацией.