Вскрытие покажет: как деньги бюджета Башкирии уходят в оффшоры

По закону офшорная компания, в данном случае речь идет о кипрском офшоре, не имеет право выступать исполнителем по государственным контрактам. Но фактические владельцы «Дортрансстроя» нашли выгодну «дырочку» в законе: «Дортрансстрой» принадлежит российской компании, которая, в свою очередь, уже принадлежит фирме с Кипра.