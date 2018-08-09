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Вскрытие покажет: как деньги бюджета Башкирии уходят в оффшоры

9 августа 2018, 16:11
Для обхода требований закона учредители находят очень простые решения.

Ситуацией с расходованием бюджетных денежных средств, предназначенных для строительства и ремонта автомобильных дорог, заинтересовался спецпроект – виде-облог журналистских расследований «Вскрытие покажет», в одном из выпусков которого «засветилась» Башкирия.

Речь в сюжете идет, в частности, о компании «Дортрансстрой», которая формально российская, а по факту оффшорная, которая выступает генеральным подрядчикам по крупным госзаказам. Например, в 2017 году общая сумма госконтрактов составила 0,9 миллиарда рублей.

По закону офшорная компания, в данном случае речь идет о кипрском офшоре, не имеет право выступать исполнителем по государственным контрактам. Но фактические владельцы «Дортрансстроя» нашли выгодну «дырочку» в законе: «Дортрансстрой» принадлежит российской компании, которая, в свою очередь, уже принадлежит фирме с Кипра.

Мы об этом подробно писали. Соответственно, у Федеральной монопольной службы не оказалось формальных причин препятствовать заключению таких договоров.

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