В Уфе бывшего начальника квартирной части Минобороны посадили на 5 лет

Напомним, что фигурант этого дела несколько лет назад подозревался в нанесении ущерба государству в лице Минобороны на сумму более миллиарда рублей – тогда также речь шла об отчуждении госимущества, а именно земельных участков в уфимском микрорайоне Затон, которые «ушли» под коммерческую застройку.