В Уфе бывшего начальника квартирной части Минобороны посадили на 5 лет

Вчера, 11 июля, Октябрьский районный суд Уфы признал виновным и приговорил к 5 годам тюрьмы бывшего начальника квартирно-эксплуатационной части российского Министерства обороны. Отбывать лишение свободы он будет за мошенничество, попытку мошенничества и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает «КоммерсантЪ - Башкортостан».
По версии обвинения, мужчина участвовал в отчуждении имущества, принадлежавшего военному ведомству в целях дальнейшей продажи коммерческим предприятиям. В частности, это касается объектов военных городков, расположенных в поселках Булгаково, Сергеевка и Дубрава.
Военная прокуратура требовала наказания в виде 9 лет лишения свободы и полуторамиллионного штрафа. Также требовала взыскать в пользу Министерства обороны 55 миллионов рублей.
В итоге приговор в части лишения свободы «уполовинился» до пяти лет, возмещение осталось – 55 с половиной миллионов рублей.
При вынесении приговора судья учел такие смягчающие обстоятельства, как то, что обвиняемый является ветераном труда, имеет проблемы со здоровьем. Сам приговоренный вину не признал.
Напомним, что фигурант этого дела несколько лет назад подозревался в нанесении ущерба государству в лице Минобороны на сумму более миллиарда рублей – тогда также речь шла об отчуждении госимущества, а именно земельных участков в уфимском микрорайоне Затон, которые «ушли» под коммерческую застройку.