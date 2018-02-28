Жителей Башкирии приговорили к 15 годам тюрьмы за поставки «спайса»

Сибайский городской суд вынес приговор в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 35 до 44 лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в зависимости от роли и степени участия членов наркогруппировки признали виновными в незаконном сбыте запрещенных средств, хранении взрывчатых веществ и сбыте наркотиков по предварительному сговору.

В суде установлено, что в мае прошлого года мужчины сговорились организовать наркоторговлю в Сибае. Некоторые из них сами были наркоманами.

Злоумышленники закупали крупные партии «спайса» и «PVP» в Магнитогорске и сбывали их в Сибае через тайники-закладки или при личных встречах с покупателями. Общались клиенты через различные мессенджеры. А средства перечисляли по электронным платежам.

В январе 2016 года сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность. В ходе обысков полицейские изъяли свыше 180 граммов запрещенных веществ. Один из задержанных также хранил в своей квартире 165 г пороха.