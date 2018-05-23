Пятерых уфимцев приговорили за производство и сбыт суррогатного алкоголя

Согласно приговору, вынесенному Калининским районным судом, уфимцы признаны виновными в разной степени в зависимости от роли и участия в преступлении. Суд установил, что они создали уголовную группировку в 2014-2016 годах и занимались производством, а также реализацией алкогольной продукции.

Организатор группы приобретал спир и привозил в склад, где его подельники смешивали спирт с водой, добавляли ароматизаторы и красители и разливали в пластиковые баллоны. Далее жидкость вывозилась в другой склад и оттуда продавалась под видом коньяка.

Эксперты выяснили, что изъятая жидкость имеет угрозу для жизни потребителей.