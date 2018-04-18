Круглый стол в Уфе: Новый закон не даст дольщикам снова обмануться

Изменения в 214-й закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» вступят в действие с 1 июля этого года. Об этом говорили на круглом столе, организованном Государственным комитетом по строительству и архитектуре Башкирии, прошедшем на ВДНХ в рамках Весеннего форума строительства и ЖКХ.
Изменения, надо сказать, достаточно серьезные и, вполне возможно, они, наконец-то, прекратят такое явление, как обманутые дольщики. Хотя, безусловно, все зависит от последних. Тем не менее, изменения следующие:
На самом деле изменений больше, все они указаны в законе, название и ссылка на который есть в начале заметки. Будущим дольщикам, прежде чем заключить договор долевого участия в строительстве, необходимо внимательно изучить этот закон и еще более внимательно изучить всю подноготную застройщика.