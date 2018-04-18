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Круглый стол в Уфе: Новый закон не даст дольщикам снова обмануться

18 апреля 2018, 16:34
Государство начнет строго контролировать застройщиков.

Изменения в 214-й закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» вступят в действие с 1 июля этого года. Об этом говорили на круглом столе, организованном Государственным комитетом по строительству и архитектуре Башкирии, прошедшем на ВДНХ в рамках Весеннего форума строительства и ЖКХ.

Изменения, надо сказать, достаточно серьезные и, вполне возможно, они, наконец-то, прекратят такое явление, как обманутые дольщики. Хотя, безусловно, все зависит от последних. Тем не менее, изменения следующие:

  1. Работать с дольщиками, то есть, привлекать деньги простых граждан, строить дома за счет будущих владельцев квартир смогут только те организации, которые имеют соответствующий опыт не менее трех лет.
  2. Если строительная организация (застройщик) решит строить дом, привлекая средства будущих владельцев квартир, это должно быть единственным видом его деятельности. Больше ничем другим он не сможет заниматься, никакой другой коммерческой деятельностью.
  3. Застройщик должен иметь в своем названии слова «Специализированный застройщик», без этого никак.
  4. Проектная документация на строительство должна пройти экспертизу. Это касается даже малоэтажного строительства.
  5. У 1 застройщика на 1 объект застройки может быть только 1 разрешение. Объект при этом может иметь несколько домов, то есть, на одном земельном участке может быть несколько домов. Но разрешение на этот объект должно быть одно. И пока этот объект полностью не сдан и не принят, разрешения на другое строительство не будет.
  6. У застройщика должно быть собственных средств на строительство дома в размере не менее 10 процентов от общей проектной стоимости объекта. Эти деньги должны лежать на счете в уполномоченном банке. Именно так: банк должен быть не абы какой, а уполномоченный.
  7. Все действующие лица по одному объекту – заказчик, застройщик – должны иметь расчетный счет в одном уполномоченном банке.
  8. Если застройщик привлекает кредиты и займы, они могут быть только целевые, то есть на конкретную цель, связанную с долевой застройкой объекта.
  9. Застройщик не может выступать учредителем (соучредителем) других коммерческих организаций.
  10. Руководитель, главный бухгалтер и некоторые другие руководители застройщика не должны иметь некоторые виды судимости и не должны иметь субсидиарную ответственность, исполненную меньше трех лет.

На самом деле изменений больше, все они указаны в законе, название и ссылка на который есть в начале заметки. Будущим дольщикам, прежде чем заключить договор долевого участия в строительстве, необходимо внимательно изучить этот закон и еще более внимательно изучить всю подноготную застройщика.

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