Круглый стол в Уфе: Новый закон не даст дольщикам снова обмануться

Изменения в 214-й закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» вступят в действие с 1 июля этого года. Об этом говорили на круглом столе, организованном Государственным комитетом по строительству и архитектуре Башкирии, прошедшем на ВДНХ в рамках Весеннего форума строительства и ЖКХ.