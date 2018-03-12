В Стерлитамаке обманутые дольщики вышли на одиночные пикеты

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С плакатов кричат надписи “Бездомные голоса”, “Нет дома – нет голоса”, “Власти, вы где? Дольщики в беде”.
Сюжеты: Фотофакт
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Обманутые дольщики ЖК “ЕТЗК” вновь вышли на одиночные плакаты. Это люди, вложившие свои деньги на строительство двух домов в Западном микрорайоне Стерлитамака.
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Весной прошлого года Арбитражный суд Башкирии признал их застройщика - ООО “ЕТЗК” банкротом. Люди, так и не дождавшиеся своих квартир, не первый раз выходят на пикеты и митинги.
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