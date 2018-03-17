Неделя в Башкирии: Аптраганы, Муртазин, дольщики, голодовка и плей-офф

В среду в Уфе отпели 38-летнюю Алию Асанову, которая была больна первичной легочной гипертензией. Ее родственники утверждают, что она умерла, потому что минздрав Башкирии вовремя не обеспечивал ее нужными лекарствами. Парадокс: при профиците бюджета чиновники утверждают, что на лекарства нет средств.