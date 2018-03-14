Архитектор из Уфы борется с раком при помощи забавных рисунков

- Мне это помогает, каждый день небольшое креативное испытание (особенно учитывая, что я ни разу не художник). Ну, и друзьям в твиттере очень нравится, - пояснил Алексей. - Вчера про эти картинки своим нейроонкологам рассказал. Они в восторге, хотят в какой-то доклад это дело вставить. Один врач рассказал, что у некоторых больных побочные эффекты начинаются уже от того, что они просто смотрят на лекарства.