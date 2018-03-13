Голодающие в Уфе требуют отставки Рустэма Хамитова Видео
Сегодня, 16:22Марат Гареев
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О своих претензиях к руководству республики они заявили на пресс-конференции.
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Видео: Николай Бажин, Mkset.ru
Жители Уфы организовали голодовку. Они требуют отставки главы республики Рустэма Хамитова. Среди претензий к нему слабые, по мнению протестующих, позиции республики в области экономического развития в сравнении с другими регионами страны, экологические проблемы, а также личная трудная жизненная ситуация каждого их протестующих.
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