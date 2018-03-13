Голодающие в Уфе требуют отставки Рустэма Хамитова

Жители Уфы организовали голодовку. Они требуют отставки главы республики Рустэма Хамитова. Среди претензий к нему слабые, по мнению протестующих, позиции республики в области экономического развития в сравнении с другими регионами страны, экологические проблемы, а также личная трудная жизненная ситуация каждого их протестующих.