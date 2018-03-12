Публицист Шамиль Валеев: Десять аптраганов Хамитова

Один «рахмат Хамитову» мы забыли — за создание ФК «Уфа» в хоккейно-мотоциклетной республике: некоторые читатели Медиакорсети говорят прямо зур-зур рахмат Рустэму Закиевичу!

Сейчас попробуем решить более трудную задачу — вычленить из большого потока обломов, обманутых надежд самые разочаровывающие моменты. Назовём их по-тюркски: «аптраган». Это слово означает удивление, непонятное состояние, с элементами разочарования. «Удивленно-разочарованный». Слово «аптраган» вошло, как и «башлыгы» в современный башкортостанский «суржик» именно в этой форме, а не в изначальной. Звучит энергично и наверняка останется в региональном диалекте надолго.

1. Самый шумный «аптраган» - это Кроношпан. Непонятно - на самом ли деле эта штуковина перерабатывает только перестойный и сгнивший на корню лес, или под него стригут и вывозят, разбивая в хлам дороги, караидельские корабельные сосны. В принципе непонятен его вклад в региональный бюджет и вообще, работает ли это предприятие. Конечно, жалко Ардашера Курбаншо, который явно встрял в нашу региональную историю с землей и протестами, держался он молодцом. Но вот кто, почём и зачем предварительно скупил пустырь под Шакшой, чтобы втюхать его инвестору, одобренному руководством страны, и почему за это рубился глава республики - непонятно. «За бортом» остались и заказчики дерзкой кампании по кошмарингу «кроника», с палатками, стикерами на машинах. Так или иначе, слово «кроношпан» стало первым мемом этого времени, который вызывает скорее аптраганское настроение, чем желание купить мебель.

2. Самый большой «аптраган» - это монструозная набережная реки Агидель, построенная под Домом республики. Даже не влезая в историю с миллиардами, видно, что она была построена для чего угодно, но не для отдыха горожан и любования рекой. Это сооружение будет как Мирафлорес в Лиме или Копакабана в Рио, достаточно одной прогулки, чтобы понять - находиться там неохота. Там всё узко, тесно, холодно, нагромождено. И никакие урбанистические финтифлюшки не смогут сделать её притягательным местом для отдыха. Оттуда реки не видно. Вызывает аптраган две вещи. Неужели не было неловко давать такой дорогой подряд конторе, связанной биографически с главой региона? И почему нельзя было сделать быстро и красиво, с проектом, который был бы привлекательным для горожан?

3. Языковой «аптраган» - самый сложный и самый эмоциональный. За семь лет доктору наук можно было выучить хоть китайский язык, не то что родной. Думаем, многие этнические и эмоциональные вопросы решались бы легче, если бы «балтачевский башкир» заговорил по-башкирски распространенными предложениями раньше, а не позже «горячего лета» 2017 года. Ведь самое важное, что нужно башкирам, да и не только башкирам — это «хурмат», внимание и уважение. А если ты назвался начальником, отцом республики — будь им: уделяй внимание не только теоретическим, но и земным, трудным вопросам. За которые могут сверху ордена не дать. Ну и что?

4. Уфимский аптраган. Это вообще самое удивительное. Зачем нужно было допускать в 2016 году Ирека Ялалова в мэры, явно ревнуя его власти, чтобы потом долго, мучительно и безрезультатно «снимать» путём блокирования в СМИ, подсаживания «сиделок», финансового удушения коммунального быта миллиона горожан, неуклюжих аппаратных игр, заказных информационных кампаний? И что это за принцип такой - годами душить финансово целый миллионный город, чтобы добраться до его мэра. Вы чего вообще добиваетесь-то?

5. «Маятниковый» аптраган. 150-200 тысяч непьющих, здоровых и не очень мужиков, зимогоров, которые болтаются между небом и землей. Это очень большие цифры. Если считать по трудоспособным селянам мужеска пола, то получается, что на «севера» ездит четверть. Если считать по школярам - и того больше: 15-17 тысяч из 50-60 тысяч школьников, которые валят в другие регионы мимо обожаемого Вами БГПУ и УГАТУ.

Это очень хорошо, что при Вас их - мигрантов - впервые подсчитали и ужаснулись. Просто мы думали, что вы разруливать будете, а не только сокрушаться. Для «бубнения» и «ужасания» зависимая и независимая пресса есть. Вы-то для другого избраны.

Ну и как-то настораживает, что инвестиций вроде целый поток, на дворе стоит демократия, которая пришла взамен диктатуры и свободы слова, всякие велосипедные покатушки проходят с Вашим участием, а народ всё валит и валит: работа - юк, зарплата - юк, надежда - юк. Картина очень грустная. И стала она такой не при Бабае.

6. Кстати, насчет Бабая. До сих пор непонятно, почему ни в одном региональном СМИ, которое контролируется или финансируется правительством Башкирии, невозможно прочитать ни одного вменяемого материала про Муртазу Губайдулловича Рахимова? Он человек сложный, с плюсами и минусами, которые были за 20 (!) лет. Ведет благотворительную деятельность. Очень многие в республике и за его пределами его помнят и уважают. Неужели существует какой-то запрет на его упоминание? Я уж не говорю про телевидение - мы прямо соскучиться успели по его образу. Наш материал с историями про него, опубликованный 7 февраля, бьёт всевозможные рейтинги. Неужели это сильная позиция со стороны уверенного в себе губернатора - закрывать своего предшественника от народа. Он что, думаете, опять выдвигаться будет? Вот уж настоящий «аптраган». Вы что, боитесь?

7. Что это за история с новой, поспешной волной приватизации? Как будто куда-то торопимся: избавиться от региональной собственности «ГУПов» - санаториев, Башавтотранса, издательства Башкортостан. Понятно, что управляются они неэффективно и создавались под эмоциональную экономику. Но вот механизм - кабальный кредит, навязанный государственными «менеджерами», искусственное банкротство и спешная распродажа земли, оборудования и зданий - разве это не рейдерство в чистом виде? Кто и куда при этом торопится? Вот уж действительно аптраган. Складывается, такое ощущение, что весь этот «сейл» происходит ровно по одной причине: в регионе нет хорошего хозяина, который бы стукнул кулаком и хоть немного припугнул «менеджеров» - и тех, которые «неэффективные», и тех, которые «суперэффективные».

8. Восьмой год идет гул про туризм в наш замечательный край. С легкой руки одного популярного в начале десятых блогера. И все никак не заканчивается. Мы пускаем слюни, мечтая заменить нефтянку турпотоком, и рассказываем друг другу истории от экскурсовода Ахмета на перегоне Хургада-Луксор.

Туризм, наверное, как-то идет по нарастающей, а государственные усилия - где-то рядом. Для меня лично всё расставил на свои места однодневный сплав по верховьям реки Агидель летом прошедшего года: до Каповой пещеры. «Туроператорами» там были какие-то загорелые русые мужики на пазиках с номерами 174-региона, которые наняли местного, бурзянского паренька в качестве гида с веслом. Я был поначалу немного в аптрагане, но потом всё как-то встало на свои места.

9. Есть ещё много аптраганов: и вмешательство членов семьи в государственные дела, и сдача «назначенцев» при первых трудностях с силовиками, и слабый авторитет Башкирии в московских присутственных местах. Об этом сто раз уже написано. Меня больше «аптраганит» следующее - в 2010 году пронесся тихий номенклатурный запрет: новый не велит вешать свои портреты в кабинетах начальства. А к любому начальнику зайди - висят как минимум два портрета - Владимира Путина и Рустэма Хамитова. Интересно, это приятно, зайдя в кабинет к подчинённому, увидеть свой портрет?