В Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью

Напомним, что 2 мая 2017 года умерла уроженка Давлекановского района Лариса Харенко, страдавшая легочной гипертензией и аневризмой ствола легочной артерии. При наличии столь серьезных заболеваний ей назначили третью рабочую группу инвалидности, допускающую возможность выхода на работу и учебу. Девушка поступила в техникум в Уфе. Уставала, конечно, в том числе и из-за болезни, старалась беречься. Беда пришла, откуда не ждали. Лариса попала в больницу с приступом аппендицита, ей успешно провели операцию в одном из уфимских стационаров, а затем с учетом ее основного заболевания перевели в кардиоцентр. После обследования девушке стало плохо, и внезапно она скончалась. Как выяснилось позднее, у нее отказали легкие. Возможно, свою роковую роль сыграл и тот факт, что именно в тот период в Башкирии больные легочной гипертензией лишились льгот на хорошие препараты и вынуждены были перейти на их аналоги, дающие немало побочных эффектов. Вскоре после гибели Ларисы в Уфе умер еще один такой пациент – Илья Борщук, об этом случае прошлым летом много писали в СМИ.