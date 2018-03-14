«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Авангард»

Едва не затолкали наши шайбу с мясом в ворота Фурха, но арбитр остановил игру – сдвинуты ворота. Закончился первый игровой отрезок. Гости выглядели острее и интереснее, уфимцы имели не один опасный момент, но пока не хватает многих компонентов хоккейного мастерства для завершения атак. Видели на трибунах Владислава Третьяка и Валерия Газзаева.