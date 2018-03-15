Короли госзаказов: Кто выиграл самые крупные контракты на дорогах Башкирии

Мы являемся государственным заказчиком по указанным государственным контрактам, проведенным в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Торги проходят на электронной площадке. Однако мы их не организуем и не проводим: их проводит министерство экономического развития Республики Башкортостан и доводит до нас результаты, то есть, победителей, с которыми мы должны заключить соответствующие государственные контракты. Другими словами, если до нас министерство довело информацию о победителе торгов, значит он, победитель, соответствует условиям и требованиям законодательства. Что касается субподрядных организаций: мы заключаем государственные контракты с генеральным подрядчиком, определенным в результате торгов. С субподрядными организациями договоры заключает генподрядчик, это уже их договорные отношения, нас они не касаются. Скажу только, что они также руководствуются при выборе субподрядчиков различными требованиями законодательства. Что касается размеров предприятий. 44-й федеральный закон требует, чтобы государственные контракты не меньше чем на 15% заключались с субъектами малого предпринимательства – таково требование закона.Алия Мурзабаева, начальник юридического отдела ГКУ Управление дорожного хозяйства РБ