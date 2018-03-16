Рустэм Хамитов: В зоне риска – 6 000 участников долевого строительства

- В течение 2018 года мы примерно половину объектов доведём до ума, в 2019 году ещё процентов 30-35, а оставшиеся 15-20 процентов - это 2020 год, - сказал Рустэм Хамитов. - Но наша задача - дать людям жильё. И, к сожалению, даже в этой ситуации мы видим спекуляции. Есть застройщики, которые принуждают своих дольщиков к протестным акциям, голодовкам, думая, что власть сейчас возьмёт из бюджета и даст застройщику денег на то, чтобы дом завершили.