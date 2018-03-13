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В Уфе скончался известный диктор Ахат Муртазин

13 марта 2018, 22:43
Сообщают, что у диктора внезапно остановилось сердце.

Сегодня вечером ушел из жизни известный диктор башкирского радио и телевидения, народный артист Башкортостана Ахат Муртазин. По словам его знакомых, его сердце остановилось в сауне в одном из спорткомплексов в Уфе, куда он направился после работы.

Ахату Муртазину было 59 лет. Он родился 1959 году в Учалинском районе. Многие жители республики ассоциируют его голос с новостями радио и телевидения. Его по праву называли "голосом Башкортостана".

От имени всей редакции Mkset выражаем искренние соболезнования близким друзьям и родственникам нашего коллеги.

#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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