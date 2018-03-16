Участница голодовки за отставку Хамитова рассказала о причинах акции

Участница голодовки за отставку Хамитова рассказала о причинах акцииВидео
Сегодня, 17:22
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Требующие отставки Хамитова уфимцы на пятый день прекратили голодовку.
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Сюжеты: Видео
Участница голодовки Ирина Курели выразила благодарность журналистам, блогерам, полицейским, прокуратуре и тем, кто интересовался требованиями голодающих.
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