«Такого голоса больше никогда не будет»: близкие вспоминают Ахата Муртазина

- Я с ним работала много лет. И начинала свои радиоэфиры вместе с ним — это были мои первые эфиры на радио Россия-Башкортостан. Расстроена сильно... Это замечательный человек! С большим и открытым сердцем! Добрый и отзывчивый, жизнерадостный и активный. Я никогда не видела его хмурым или злым. Он дарил тепло окружающим людям. С ним всегда было комфортно работать. Он был моим учителем на первых эфирах. И голос его!.. Такого голоса глубокого больше нет ни у кого и не будет уже! Это уникальный человек! Те, кто с ним успел поработать, — счастливые люди! Я плакала вчера и не могла поверить, несколько раз перечитав сообщение «Ушел Ахат Муртазин»...