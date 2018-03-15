Эльшад Теляшев: Мы защищаем Билла Гейтса и Киркорова, а не науку

- Ко многим, наверно, приходили люди в погонах и спрашивали про ваши компьютеры: «А есть ли у вас лицензии на программы в них?», - сказал он. - Вся наша система таким образом защищает Билла Гейтса. А кто-то пришел на заводы и спросил, есть ли там лицензии на промышленные установки? Если бы такое случилось, тогда к нам быстро обратились бы предприятия с предложением заключить лицензионные соглашения. И на эти деньги можно было бы финансировать науку. Но пока законы таковы, что мы защищаем Билла Гейтса и Филиппа Киркорова.