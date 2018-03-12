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В феврале в Башкирии дорожали бананы, морковь и услуги парикмахерских

12 марта 2018, 10:12
Башкортостанстат подвел итоги февраля: жить в кредит стало немного дешевле

Башкортостанстат подвел традиционные ежемесячные итоги наблюдения за ценами по февралю 2018 года. В целом товары и услуги в Башкирии в феврале выросли на 0,4%. На столько же они изменились с начала года, то есть, за прошедшие два месяца. По России изменение цен составило: в феврале +0,2% и с начала года +0,5%.

Но это в целом. Интереснее посмотреть, как изменялись цены на отдельные товары и услуги. Их подразделяют на три группы: продовольственные товары (продукты питания), непродовольственные товары и услуги.

Среди продуктов питания лидерами по росту цен в феврале стали морковь (рост 13,1%-19,8%) и бананы (+12,1%). Картофель подорожал на 8,9%. Но не все дорожало, что-то наоборот, становилось дешевле, например, разные крупы снизились в цене на 0,3%-4,8%, правда, за исключением пшена, которое стало дороже на 7,8%.

Среди непродовольственных товаров наиболее заметные изменения цен на зимнюю одежду и мужскую обувь – они стали дешевле на 0,2%, видимо, ввиду окончания соответствующего сезона холодов. Также ввиду предстоящей теплой погоды подорожали кроссовки для взрослых – на 6,2%.

В сфере услуг в феврале цены выросли заметнее на услуги парикмахерских – на 2,3%-3,2% и на услуги связи – плюс 2,2 %. Отдохнуть за рубежами нашей родины стало дороже в среднем на 2,0%, возможно, также ввиду наступающего скоро сезона отпусков. Зато поездки на поездах стали дешевле в среднем на 0,7%.

Приятная новость для тех, кто привык и не боится жить в кредит: ставка потребительского кредитования снизилась в среднем на 2,2%.

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