В феврале в Башкирии дорожали бананы, морковь и услуги парикмахерских

Башкортостанстат подвел традиционные ежемесячные итоги наблюдения за ценами по февралю 2018 года. В целом товары и услуги в Башкирии в феврале выросли на 0,4%. На столько же они изменились с начала года, то есть, за прошедшие два месяца. По России изменение цен составило: в феврале +0,2% и с начала года +0,5%.