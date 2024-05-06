Футболисты ФК «Уфа» поразили москвичей дома

Ранее Радий Хабиров раскрыл подробности о том, как будет осуществляться финансирование клуба, а также назвал поставленные перед футболистами задачи. Как заявил глава республики, ФК «Уфа» сохранит государственное финансирование, однако перед тренерским составом и самим футболистами стоит важная задача — выйти в Первую лигу, из которой клуб не так давно вылетел после матча с ФК «Кубань».