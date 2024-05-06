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ФК «Уфа» одержал дома победу над «Родина-2»

Футболисты ФК «Уфа» поразили москвичей дома

6 мая 2024, 04:25
Фото: 1MI

ФК «Уфа» одержал дома победу над «Родина-2»

сообщает пресс-служба футбольного клуба.

ФК «Уфа» в рамках домашнего матча, состоявшегося в минувшее воскресенье, 5 мая, одержала победу над клубом «Родина-2» из Москвы. Счет составил 3:1 в пользу уфимской команды. Матч проходил в рамках 12-го тура Второй лиги.

Мячи забили Роман Пасевич и Роман Минаев. «Родина-2» отыграла один гол, забил Данила Шилов. Роман Пасевич имел шанс сделать дубль, но его удар с 11-метровой отметки отразил голкипер. Во второй половине игры Александр Перченок упрочил преимущество уфимской команды, отправив в ворота соперника третий мяч.

Ранее Радий Хабиров раскрыл подробности о том, как будет осуществляться финансирование клуба, а также назвал поставленные перед футболистами задачи. Как заявил глава республики, ФК «Уфа» сохранит государственное финансирование, однако перед тренерским составом и самим футболистами стоит важная задача — выйти в Первую лигу, из которой клуб не так давно вылетел после матча с ФК «Кубань».

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