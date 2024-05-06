В Уфе задержали 24 водителей

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
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Updated Сегодня, 06:21
4 и 5 мая на дорогах Уфы остановили 24 пьяных водителей, десять из которых сели за руль без прав, сообщает итоги массовых проверок соблюдения ПДД городское ГИБДД.
В тоже время в период с 29 апреля по 3 мая в городе во время проверок примерно 700 автомобилей выявили всего десять пьяных водителей.
В субботу и пятницу в столице Башкортостана зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия. Известно, что в двух дорожных авариях пострадали три человека, в том числе — один ребёнок. За нарушение требований ПДД оштрафовали 46 пешеходов.