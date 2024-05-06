Рабочий из Башкирии погиб на СВО

Напомним, всего пару дней назад в Уфе в последний путь проводили еще одного бойца СВО. В Уфимском театре «Нур» прошла церемония прощания с Артуром Тимершиным. Он служил мотострелком. Погибшему было 36 лет. Он погиб на СВО 12 апреля во время выполнения боевой задачи.