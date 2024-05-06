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Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

В Башкирии в последний путь проводили старшего стрелка Камиля Исламова

Рабочий из Башкирии погиб на СВО

6 мая 2024, 04:05

В Башкирии в последний путь проводили старшего стрелка Камиля Исламова

Герою было всего 27 лет.

В Благоварском районе состоялась церемония прощания с земляком Камилем Исламовым. Родившийся в Самарино, Камиль поступил в сельскохозяйственный колледж в Языково после окончания девяти классов. В сентябре 2022 года он начал службу по контракту в зоне специальной военной операции. Камиль был старшим стрелком мотострелкового батальона. Проводить 27-летнего бойца в последний путь пришли его близкие, родные, друзья.

«Камиль был отличным парнем, порядочным, смелым, трудолюбивым и целеустремленным. Мы ждали его живым, но судьба распорядилась по-другому. Он погиб как герой и мы всегда будем об этом помнить. Гордимся, что это наш земляк,» — высказались близкие погибшего.

Известно, что у погибшего остались сын и дочь. Власти Благоварского района пообещали, что не оставят семью героя и обязательно окажут поддержку.

Напомним, всего пару дней назад в Уфе в последний путь проводили еще одного бойца СВО. В Уфимском театре «Нур» прошла церемония прощания с Артуром Тимершиным. Он служил мотострелком. Погибшему было 36 лет. Он погиб на СВО 12 апреля во время выполнения боевой задачи.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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