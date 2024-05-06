Рабочий из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
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Updated Сегодня, 04:47
В Благоварском районе состоялась церемония прощания с земляком Камилем Исламовым. Родившийся в Самарино, Камиль поступил в сельскохозяйственный колледж в Языково после окончания девяти классов. В сентябре 2022 года он начал службу по контракту в зоне специальной военной операции. Камиль был старшим стрелком мотострелкового батальона. Проводить 27-летнего бойца в последний путь пришли его близкие, родные, друзья.
«Камиль был отличным парнем, порядочным, смелым, трудолюбивым и целеустремленным. Мы ждали его живым, но судьба распорядилась по-другому. Он погиб как герой и мы всегда будем об этом помнить. Гордимся, что это наш земляк,» — высказались близкие погибшего.
Известно, что у погибшего остались сын и дочь. Власти Благоварского района пообещали, что не оставят семью героя и обязательно окажут поддержку.
Напомним, всего пару дней назад в Уфе в последний путь проводили еще одного бойца СВО. В Уфимском театре «Нур» прошла церемония прощания с Артуром Тимершиным. Он служил мотострелком. Погибшему было 36 лет. Он погиб на СВО 12 апреля во время выполнения боевой задачи.