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Минфин предложил ввести новые штрафы за нарушение кассовой дисциплины

12 марта 2018, 13:11
Чиновники предложили ввести два новых штрафа и пересмотреть один старый.

С июля этого года предпринимателям придется более внимательно относиться к своим обязанностям по правильному ведению кассовых операций и оформлению чеков, когда это необходимо. По крайней мере это будет дешевле, ведь вводятся новые штрафы. Об этом сообщает издание Главбух со ссылкой на единый портал нормативно-правовых документов.

Так, за фиктивные чеки фирмы (юридические лица) заплатят штраф в сумме от 20 до 40 тысяч рублей. Руководители фирм-нарушителей и индивидуальные предприниматели (ИП) тоже заплатят штраф в сумме от 5 до 10 тысяч рублей.

Дороже обойдется ошибка в самом чеке: неверно указанный маркируемый товар обойдется компании в 100 тысяч рублей. Руководитель фирмы или индивидуальный предприниматель заплатит в два раза меньше – 50 тысяч рублей. В эти же суммы обойдется «забывчивость» в случае отсутствия передачи фискальных данных в налоговую службу в положенный срок.

Это касательно новых штрафов. Также с июля изменится схема штрафа за повторно не пробитый чек. Если сейчас сумма штрафа зависит от суммы чека, то планируется, что за повторно не пробитый чек на сумму от 1 миллиона рублей и больше, штраф будет фиксированным и равняться сумме от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме всего прочего, сотрудники налоговых служб получили право блокировать кассовые аппараты нарушителей. Делаться это будет в присутствии двух понятых и с составлением соответствующего протокола.

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