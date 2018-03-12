Минфин предложил ввести новые штрафы за нарушение кассовой дисциплины

Это касательно новых штрафов. Также с июля изменится схема штрафа за повторно не пробитый чек. Если сейчас сумма штрафа зависит от суммы чека, то планируется, что за повторно не пробитый чек на сумму от 1 миллиона рублей и больше, штраф будет фиксированным и равняться сумме от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.