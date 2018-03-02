В Башкирии предложили ввести налог на бездетность

- Помните, в Советском союзе, по-моему, был налог на бездетность. Вот надо ввести налог на бездетность и налог на разводы. Если налог на разводы ввести, то хоть государство от этого получит какое-то количество денег, - заявил Андрей Назаров.

Напомним, в России стандартный налоговый вычет на детей по налогу на доходы физических лиц может считаться аналогом налога на бездетность. Размер вычета в 2016 году составляет 1400 рублей в месяц на первого и второго ребёнка и 3000 рублей на третьего и последующих детей, на ребёнка-инвалида фиксированная сумма 12000 рублей, а ставка налога — 13 % (для граждан РФ), поэтому человек, имеющий одного ребёнка, платит налог на 182 рубля в месяц меньше, чем бездетный человек с такими же доходами. В мае 2017-го в правительстве РФ опровергли идею введения налога на бездетность. Однако в последнее время вопрос о его введении поднимается в общественности все чаще.