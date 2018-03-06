В Уфе водителя маршрутки обязали выплатить штраф за покалеченную пассажирку
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Мужчина не дождался, когда выйдут все пассажиры и тронулся с остановки.
Верховный суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей пассажирке автобуса, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В январе прошлого года на остановке «Юношеская библиотека» водитель маршрутки поехал, не дождавшись, когда из салона выйдут все пассажиры. В итоге пожилая женщина, которая выходила из транспорта, упала на асфальт и получила тяжёлый перелом бедра. Впоследствии она обратилась в суд за выплатой денежной компенсации.
Владельца транспортного средства обязали выплатить истице 100 тысяч рублей моральной компенсации.
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