В Уфе водителя маршрутки обязали выплатить штраф за покалеченную пассажирку

В январе прошлого года на остановке «Юношеская библиотека» водитель маршрутки поехал, не дождавшись, когда из салона выйдут все пассажиры. В итоге пожилая женщина, которая выходила из транспорта, упала на асфальт и получила тяжёлый перелом бедра. Впоследствии она обратилась в суд за выплатой денежной компенсации.