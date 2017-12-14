Налоговая Башкирии призвала жителей шагнуть в новый год без долгов

Акция проводится в крупных городах республики для всех жителей.

Налоговые органы республики организовывают социальную акцию «Шагни в новый год без долгов по налогам!». Сотрудники налоговой готовы помочь разобраться с вопросами по налогам всем, кто не успел это сделать до 1 декабря.

Так, 15-17, 22 и 23 декабря в крупных торговых центрах Уфы и других городов пройдет прием граждан во вопросам уплаты имущественных налогов. С 10:00 до 20:00 мобильные офисы налоговых инспекций, в которых можно будет узнать информацию о наличии/отсутствию задолженности по налогам, будут работать по следующим адресам:

г. Уфа (ТРЦ «Мега», ТРЦ «Планета», ТК «Центральный», ТЦ «Меркурий», ТВК «Радуга-ЭКСПО», Гипермаркет «Окей», Магазин «Магнит» (ул. Дагестанская, 2);

г. Стерлитамак, ТЦ «Арбат»;

г. Салават, ТЦ «Городской рынок»;

г. Ишимбай, «Ишимбай-Иремель»;

г. Нефтекамск, Центральный рынок;

г. Сибай, ТК «Зауралье».