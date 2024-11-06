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Налоги

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Ноябрь
Сегодня в Уфе: снежная эпопея, новый налог и нищета
6 ноября, 19:00
Туристов в Уфе могут обложить налогом
6 ноября, 14:51
Каждый третий уфимец — нищий
6 ноября, 08:49
Куда все радостно уезжают из Уфы
5 ноября, 14:53
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Октябрь
Налог на туризм появится в Башкирии
31 октября, 15:07
Налоги до 1% снижают в Башкирии
30 октября, 07:01
Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии
30 октября, 04:35
Бюджет Башкирии останется «минусовым»
25 октября, 09:52
Уфимцы против налога на бездетность
18 октября, 06:20
Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
8 октября, 06:31
Богатые тоже платят: в Уфе увеличили налоги на роскошные пенаты
3 октября, 08:03
Ностальгия по СССР и жадность разорили жительницу Башкирии
2 октября, 07:09
Сентябрь
Башкирия должна казне почти ₽7 млрд
19 сентября, 08:35
Богатых уфимцев заставят платить больше
11 сентября, 19:39
Август
Каждый третий в Башкирии — бизнесмен
26 августа, 08:33
В Башкирии снизили налоги до 1%
26 августа, 06:51
ЦУП для беспилотников задумали в Башкирии
23 августа, 14:33
Июль
Директор лифтовой компании «потерял» ₽15 млн от налоговой
25 июля, 06:28
Уфимцы жалуются на оплату проезда
17 июля, 12:20

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