Дольщики «Миловского парка» в Уфе объявили голодовку

Переговоры в Госкомстрое РБ, прошедшие накануне, не убедили дольщиков в серьезности намерений властей исправить их трудную ситуацию.

Сегодня, 23 января, в Уфе начали бессрочную голодовку дольщики жилого комплекса «Миловский парк». Об этом Медиакорсети сообщила представитель инициативной группы Анна Цветкова.

По ее словам, в голодовке принимают участие 10 человек, представляющих несколько кварталов «Миловского парка». Среди них – трое мужчин и семь женщин разного возраста. Все будут постоянно находится на месте голодовки. Кто-то взял отпуск или отгулы, есть также пенсионеры и вахтовики, пребывающие в Уфе после возвращения с других регионов.

Утром также прошли одиночные пикеты в нескольких районах города. Представители дольщиков с плакатами постарались максимально довести до горожан, чиновников и СМИ новость о начале голодовки.

ЖК «Миловский парк» по-своему уникален, потому что в нем представлены несколько видов долевого строительства. Так, участники голодовки представляют пятый квартал, в котором заключались договоры в рамках жилищно-строительного кооператива, 10-ый квартал, в котором квартиры реализовывались по договорам долевого участия, а также 4-ый и 11-ый кварталы, в которых жилье продавалось в рамках социальных программ. И ни одна из вышеназванных программ не была завершена.

- Детей оставили мужьям или родителям и собрались в квартире одного из дольщиков по адресу: проспект Октября. 112/1, квартира 14. Тут трехкомнатная квартира, решили, что будем здесь пока размещаться, - рассказала Анна Цветкова Медиакорсети.

Примечательно, что вчера на сайте госкомстроя Башкирии была опубликована информация о том, что строительные работы на объектах ЖК «Миловский парк» возобновлены новыми подрядчиками.

- На объекты вышли следующие подрядчики: ООО «СтройТехКом», ООО «Стройхолдинг», ООО «Терра Строй». Сроки для завершения строительства и ввода в эксплуатацию вышеуказанных объектов будут определены в ближайшие две недели, - говорится в официальном сообщении. - Подрядные организации в первую очередь приступили к работам по квартирам, а также ведется дефектовка по местам общего пользования и завозятся строительные и отделочные материалы. Для продолжения строительства жилых домов, расположенных в 4 и 11 кварталах жилого комплекса, привлечен государственный проектный институт «БашНИИстрой» - для проведения экспертизы домов с целью определения их фактического состояния для дальнейшего продолжения строительства, а также определения объемов работ.

Однако, по мнению дольщиков, вчерашнее совещание носило формальный характер и никаких реальных фактов, подтверждающих слова чиновников, представлено не было.

- Это был просто театр. Представители госкомстроя РБ показали нам пустые договоры подряда без подписей, пытались убедить, что ситуация под контролем, - пояснила Медиакорсети Анна Цветкова. – Сказали, что и вопрос со средствами на продолжение работ решен, хотя на прошлой неделе убеждали нас, что денег нет даже на расчеты со старыми подрядчиками, не говоря уже о привлечении новых. Там накопились большие задолженности по уже выполненным работам. А тут за пару дней сразу откуда-то взялись три подрядчика, которые при отсутствии договоров сидели и кивали головами, делали вид, что готовы приступить к делам. Нас это представление не убедило в том, что ситуация решается. «Дорожной карты» по решению нашей проблемы на сайте госкомстроя как не было, так и нет. Пути выхода из кризиса мы не видим, а завтраками нас кормят и так уже давно.

Со стороны госкомстроя Башкирии во встрече участвовал заместитель главы ведомства Артем Ковшов, который в свое время работал заместителем главы администрации Уфимского района и имел непосредственное отношение к выдаче разрешений на строительство застройщикам ЖК «Миловский парк», в том числе и в тот период, когда уже было очевидно, что на объекте возникли серьезные задержки.

Анна Цветкова подчеркнула, что голодающие дольщики очень надеются на встречу с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.

- На Рустэма Закиевича, как на главу региона, возложена обязанность выполнять указы президента России о решении проблем обманутых дольщиков, а не просто руководить процессом из кабинета, - сказала представительница голодающих дольщиков. – Будем требовать, чтобы он непосредственно подключился к этой теме, если его подчиненные – госкомстрой, госстройнадзор и администрация Уфимского района не в состоянии исправить ситуацию. Пусть выделяет деньги из бюджета, в конце концов. Мы, дольщики, свои обязательства выполнили по договорам в рамках действующего законодательства и не должны страдать из-за нерадивых чиновников и недобросовестных застройщиков. У нас жизнь одна, дети растут без крыши над головой.

Ежедневно самочувствие дольщиков будут контролировать медики из поликлиники № 38, которые должны навещать их.

Представители госккомстроя РБ пока никак не прокомментировали начало голодовки дольщиков ЖК «Миловский парк».

Напомним, это не первая акция протеста дольщиков ЖК «Миловский парк». Летом и осенью прошлого года они проводили митинги, однако сдвинуть решение вопроса с мертвой точки пока не удалось.

Медиакорсеть следит за развитием ситуации.