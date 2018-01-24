Онлайн: В Уфе дольщики "Миловского парка" с утра "ловят" Путина на дорогах

Сегодня с самого утра дольщики ЖК "Миловский парк" продолжают акцию "Встреча Путина". Они поочередно выходят с одиночными пикетами в разных частях города, надеясь на встречу с президентом.

- Уже с раннего утра активисты нашего движения "11 квартал - ЖК Миловский парк" встречают Путина в аэропорту и на въезде в город, - говорится в сообщении в группе общественного движения Вконтакте.

Фото: группа "11 квартал - ЖК Миловский парк" Вконтакте

Фото: группа "11 квартал - ЖК Миловский парк" Вконтакте

Движение учреждено для защиты прав граждан, заключивших договор долевого участия с застройщиком - ООО «КилСтройИнвест». Квартиры в 11 квартале ЖК «Миловский парк» реализовывались по государственной программе «Жилье для российской семьи». В результате финансовых проблем застройщика, вызванной, по данным компании, нереализованными обязательствами со стороны государства, строительство было приостановлен. Существенный материальный ущерб нанесен гражданам, занятым в бюджетной сфере, малоимущим и многодетным семьям.

Вчера 10 дольщиков "Миловского парка" объявили голодовку. В то же время в госкомитете по строительству Башкирии сообщили, что строительство на объекте возобновлено новыми подрядчиками - ООО «СтройТехКом», ООО «Стройхолдинг», ООО «Терра Строй». Вчера участники голодовки трижды вызывали скорую помощь.

10.00

Пикеты были замечены там у Телецентра, администрация главы региона и Конгресс-холла, также здания прокуратуры республики.

12.40, горсовет, УМПО

Ближе к обеду дольщики вышли с пикетами на площади перед Горсоветом, УМПО.

13.30 УМПО, ул. Ферина, 2

Дольщика Мансура, стоявшему у профильного здания УМПО, уже задержали, как стало известно Медиакорсети.

14.00, Дом республики

Пока активисты ждут Путина, параллельно решили пикетировать Хамитова. Одна из пикетирующих записала видео.

14.40 Советская площадь

акция "Встреча Путина" продолжается на Советской площади у здания госскомстроя Башкирии

Фото: группа "11 квартал - ЖК Миловский парк" Вконтакте